В Шатуре на 80% готов капитальный ремонт Дома культуры

В Шатуре продолжается капитальный ремонт «Центрального Дома культуры им. Н. Н. Нариманова». Общая стройготовность по всем выполненным работам составляет около 80%.

Сейчас строители выполняют фасадные и отделочные работы, монтируют инженерные системы, занимаются благоустройством прилегающей территории. В ходе ремонта восстановят исторический облик здания, заменят инженерные сети и оборудование, а также проведут отделочные работы во внутренних помещениях.

Завершить основные работы планируется в 2026 году, отделочные работы во втором квартале 2027 года. Капитальный ремонт ведется по государственной программе Московской области за счет средств бюджета.

Дом культуры был построен в 1929 году по проекту архитекторов братьев Весниных. Почти век он остается центром досуга для жителей города и округа.