360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    В Шатуре на 80% готов капитальный ремонт Дома культуры

    Фото: Минстрой МО

    В Шатуре продолжается капитальный ремонт «Центрального Дома культуры им. Н. Н. Нариманова». Общая стройготовность по всем выполненным работам составляет около 80%.

    Сейчас строители выполняют фасадные и отделочные работы, монтируют инженерные системы, занимаются благоустройством прилегающей территории. В ходе ремонта восстановят исторический облик здания, заменят инженерные сети и оборудование, а также проведут отделочные работы во внутренних помещениях.

    Завершить основные работы планируется в 2026 году, отделочные работы во втором квартале 2027 года. Капитальный ремонт ведется по государственной программе Московской области за счет средств бюджета.

    Дом культуры был построен в 1929 году по проекту архитекторов братьев Весниных. Почти век он остается центром досуга для жителей города и округа.

    День работников кабельной промышленности отметили на заводе в Подольске

    В усадьбе Горенки восстановили росписи Александровского зала

    Семейный фестиваль по обмену вещами провели в Мытищах

    Глава Дмитровского округа посетил школьный урок по управлению дронами

    Спектакль о событиях Великой Отечественной войны покажут в Одинцове 30 октября

    Минтранс Подмосковья сообщил о загруженности дорог на 6 баллов утром 20 октября

    Фигуристы из Химок выиграли две бронзы на всероссийских соревнованиях

    Рабочее совещание провели в Ассоциации ветеранов СВО Одинцова

    Медучреждения Подмосковья получили еще 71 устройство для обследования беременных

    Пешеходные дорожки обновили по 14 адресам в Солнечногорске

    Почти 40 литров донорской крови сдали жители Дубны на акции 19 октября

    Мособлдума приняла к рассмотрению проект бюджета ТФОМС на 3 года