Амфитеатр появится в обновленном парке 50-летия СССР в Можайске

В Можайске продолжается комплексное обновление парка 50-летия СССР. Работы проводят по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды», входящей в национальный проект «Инфраструктура для жизни», сообщили в РИАМО.

В центральной части парка сейчас формируют амфитеатр: строители бетонируют будущие зрительские места. Одновременно обустраивают пешеходные маршруты — под брусчатку готовят песчано-щебёночное основание и устанавливают бордюры.

На втором и третьем участках благоустройство близится к завершению. Все дорожки там уже заасфальтированы, подготовлены основания под будущие детскую и спортивную площадки. На территории также появились первые всходы посеянного газона.

Преобразования охватят парк общей площадью 1,9 гектара. После окончания работ здесь оборудуют места для прогулок и отдыха, установят качели с теневыми навесами, обустроят игровую зону для детей и площадку для занятий спортом. Пространство дополнят малыми архитектурными формами.

Помимо этого, в парке появятся новые системы уличного освещения и видеонаблюдения. Завершит обновление комплексное озеленение территории.