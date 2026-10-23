Столовые обновили в 2 школах округа Пушкинский

В Челюскинской школе полностью преобразились столовая, актовый зал и входная группа. В Образовательном комплексе № 7 в пушкинском микрорайоне Кудринка капитально отремонтировали спортзал и раздевалки, вход в столовую и технические помещения овощеблока.

Осмотреть результаты работ 22 октября приехал депутат Мособлдумы Михаил Ждан. Он отметил, что теперь эти пространства стали современными, удобными и по-настоящему комфортными для ребят, педагогов и сотрудников школы.

Всего в этом году в округе Пушкинский жители и организации предложили десять инициатив, которые получили поддержку депутатов Московской областной думы. Часть из них уже полностью реализована, остальные находятся на завершающей стадии. Помимо ремонтов в школах Челюскинского и Кудринки, на данный момент полностью обновлены входные группы в библиотеке № 1 в Ивантеевке, а в ивантеевском Образовательном центре № 2 выполнен ремонт крыльца.

Программа инициативного бюджетирования — это пример того, как работает обратная связь между жителями и органами власти. Идея проекта всегда исходит от горожан или местных организаций. Если инициатива находит поддержку у депутата Мособлдумы и успешно проходит конкурсный отбор, она получает финансирование из местного и регионального бюджетов. Это позволяет направлять средства именно туда, где они нужнее всего.

«Благодаря содействию главы Пушкинского Максима Красноцветова и администрации округа за последние годы нам удалось реализовать множество важных и нужных проектов», — подчеркнул депутат Михаил Ждан.