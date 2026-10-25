Открытие нового сезона Школьной лиги прошло в Луховицах

В Луховицах дали старт новому сезону «Единой школьной лиги». Участие в соревнованиях примут около 1000 ребят из 9 школ округа.

Сезон начался с жеребьевки, которая определила соперников. Школьников ждут шесть направлений: футзал, баскетбол 3×3, волейбол, шахматы, настольный теннис и киберспорт. Первым соревнованием стал турнир по настольному теннису в трех форматах: одиночном, парном и смешанном. Инвентарь для школ ранее предоставила Федерация настольного тенниса Подмосковья.

«Школьная лига — это прогресс, это возможность наших обучающихся показать себя с лучшей стороны», — отметил председатель комитета по социальным вопросам администрации Луховиц Дмитрий Караулов.

Нововведением сезона стала «Семейная лига»: теперь участвовать могут не только ученики, но и их родители, бабушки, дедушки и совершеннолетние братья или сестры. Результаты семейных стартов пойдут в общий зачет школы.

«Воспитываем подрастающее поколение, выявляем сильнейших, выявляем звездочек, которые в будущем будут защищать честь нашей страны», — сказал учитель физкультуры Белоомутской школы № 1 Сергей Краснов.

Всего в этом сезоне по Подмосковью запланировано более 15 тысяч соревнований. Участниками станут 36 тысяч школьников из 600 учебных заведений, проект охватил 48 округов региона.