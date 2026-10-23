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    Газопровод протяженностью 600 метров начали строить в поселке Старотеряево

    Фото: АО «Мособлгаз»

    В поселке Старотеряево Рузского муниципального округа ведется строительство новых газораспределительных сетей. Работы выполняются в рамках президентского проекта «Социальная газификация», сообщили в «Мособлгазе».

    До конца октября в Старотеряево проложат распределительный газопровод общей протяженностью 600 метров. К строительству приступили в октябре 2026 года, завершить строительно-монтажные работы планируется в ноябре 2026 года — с учетом ввода объекта в эксплуатацию.

    Трасса проложена комбинированным методом: часть — открытая прокладка, часть — методом горизонтально-направленного бурения (ГНБ).

    В настоящее время в Рузском муниципальном округе активно ведутся работы по программе социальной газификации: с января по октябрь подано 333 заявки.

    «Социальная газификация» — президентский проект, в рамках которого газ бесплатно подводят к границам участков. Условия участия — наличие действующей газовой сети в населенном пункте, а также официально зарегистрированные участок и дом.

    Проверить возможность подключения можно на Интерактивной карте «Мособлгаза».

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