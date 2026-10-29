Глава Серпухова провел личный прием граждан

Глава городского округа Серпухов Алексей Шимко провел личный прием граждан в Общественной приемной местного отделения партии. В центре внимания были вопросы благоустройства, состояния дорожной инфраструктуры и ремонта жилого фонда.

Жительница дома № 86 на улице Чехова обратилась по вопросу удаления двух деревьев между домами № 86 и № 88. Одно дерево находится в аварийном состоянии, второе — американский клен, инвазивный вид, подлежащий удалению в соответствии с решением Правительства Московской области. Кроме того, ветви мешают линиям электропередачи. Профильным службам поручено включить необходимые работы в план.

В деревне Правое Ящерово староста обозначил проблемы с ливневой канализацией и освещением основной подъездной дороги. Из-за нарушений, допущенных при строительстве, система водоотведения работает ненадлежащим образом, а освещение оборудовано лишь частично. С учетом загруженности дороги профильным ведомствам поручено проработать варианты решения этих вопросов.

Жители дома № 8б на улице Джона Рида сообщили о протечках кровли. Последний ремонт проводился в 2011 году. Управляющей компании поручено организовать текущий ремонт и проработать возможность включения дома в программу капитального ремонта.

«Каждый вопрос взят на контроль. Работаем до конкретного результата», — отметил глава муниципалитета Алексей Шимко.