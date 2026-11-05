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    Чемпионат Подмосковья по стрельбе из винтовки провели в Одинцове

    Фото: Федерация стрельбы на дальние дистанции МО

    31 октября на территории огневого центра центрального парка «Патриот» в Одинцово прошел чемпионат Московской области в дисциплине «винтовка-корректировка, свыше 1600 м». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

    Соревнования прошли на дистанциях от 1600 до 2020 метров. В турнире приняли участие 36 спортсменов, каждый из которых совершил до 30 выстрелов. К состязаниям были допущены спортсмены с винтовками любого калибра, участие приняли как члены Федерации стрельбы на дальние дистанции Московской области, так и все желающие.

    В личном зачете первое место занял Вячеслав Асадуллаев из Краснознаменска, второе — Евгений Соловьев из Подольска, третье — Александр Бабкин из Одинцовского городского округа.

    В групповом зачете победила подольская «Команда мечты» в составе Евгения Соловьева, Валерия Нагирного, Сергея Кириченко и Дмитрия Радченко. Второе место заняла команда «SunGun» из Ногинска — Федор Корчаков, Дмитрий Митькин, Сергей Бережной и Богдан Бутаков. Третье место у команды «Патриот» из Одинцовского городского округа — Александр Бабкин, Алексей Чернобровкин, Вадим Ашрапов и Иван Шатохин.

    Дисциплина «винтовка-корректировка, свыше 1600 метров» является одной из самых сложных в стрельбе, в этих соревнованиях традиционно принимают участие наиболее опытные спортсмены. Соревнования организованы региональной общественной организацией «Федерация стрельбы на дальние дистанции Московской области» при поддержке министерства физической культуры и спорта Московской области и Федерации стрельбы на дальние дистанции России. Чемпионат прошел в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».

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