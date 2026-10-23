Юбилей лицея № 12 отметили в Люберцах

Лицею № 12 в Люберцах в этом году исполнилось 30 лет. В стенах актового зала отметили сразу два праздника: юбилей учебного заведения и традиционный День посвящения в лицеисты.

В торжественной обстановке ребята произнесли клятву лицеиста. Памятные значки как символ принадлежности к большой лицейской семье получили ученики четырех классов, а вручали их одиннадцатиклассники — те, кто уже совсем скоро покинет стены родного учебного заведения. Так старшие школьники символически передали младшим традиции, которые складывались здесь на протяжении трех десятилетий.

Разделить праздник с учениками и педагогами приехали почетные гости — депутат Московской областной думы Лидия Антонова, председатель совета депутатов округа Петр Ульянов и депутат Дмитрий Кудинов. Они поздравили коллектив с юбилеем, вручили школьникам значки, а педагогам — благодарственные письма за труд и вклад в образование.

За 30 лет лицей стал вторым домом для многих поколений школьников. И пока одни выпускники с теплотой вспоминают годы учебы, новые лицеисты только начинают писать свою историю. А значит, впереди у лицея еще немало ярких страниц.