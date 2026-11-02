Подмосковные конькобежцы взяли 4 золотых медали на первом этапе Кубка России

Спортсмены из Московской области завоевали четыре золотые и две бронзовые медали на первом этапе Кубка России по конькобежному спорту в Коломне. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Две золотые награды у Даниила Алдошкина из областного Центра олимпийских видов спорта в Коломне — он победил на дистанциях 5000 и 1500 метров. Еще одно золото на 1500-метровке среди женщин взяла Анастасия Семенова, представляющая тот же центр.

Женская команда в составе Виктории Морозовой, Дарьи Краснокутской и Людмилы Кузьменко победила в командном забеге на шесть кругов. Мужская команда — Даниил Чмутов, Вячеслав Ляточевский и Алексей Дауд — стала третьей в командном забеге на восемь кругов.

Бронзу также завоевала Ирина Кузнецова на дистанции 1000 метров.

Первый этап Кубка прошел с 27 по 30 октября в конькобежном центре «Коломна». В соревнованиях участвовали 160 спортсменов из 25 регионов России и конькобежцы из Республики Беларусь. Программа включала дистанции 100, 500, 1000, 1500 и 5000 метров у мужчин, 3000 метров у женщин, масс-старт на 16 кругов и командные забеги.

Второй этап пройдет 12–15 ноября в Санкт-Петербурге, третий — 13–16 января в Челябинске, четвертый — 11–14 февраля в Кирове. Финал Кубка России вернется в Коломну с 1 по 4 марта 2027 года, где по итогам всех этапов определят обладателей Кубка.