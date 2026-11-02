360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Подмосковные конькобежцы взяли 4 золотых медали на первом этапе Кубка России

    Фото: Союз конькобежцев России

    Спортсмены из Московской области завоевали четыре золотые и две бронзовые медали на первом этапе Кубка России по конькобежному спорту в Коломне. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

    Две золотые награды у Даниила Алдошкина из областного Центра олимпийских видов спорта в Коломне — он победил на дистанциях 5000 и 1500 метров. Еще одно золото на 1500-метровке среди женщин взяла Анастасия Семенова, представляющая тот же центр.

    Женская команда в составе Виктории Морозовой, Дарьи Краснокутской и Людмилы Кузьменко победила в командном забеге на шесть кругов. Мужская команда — Даниил Чмутов, Вячеслав Ляточевский и Алексей Дауд — стала третьей в командном забеге на восемь кругов.

    Бронзу также завоевала Ирина Кузнецова на дистанции 1000 метров.

    Первый этап Кубка прошел с 27 по 30 октября в конькобежном центре «Коломна». В соревнованиях участвовали 160 спортсменов из 25 регионов России и конькобежцы из Республики Беларусь. Программа включала дистанции 100, 500, 1000, 1500 и 5000 метров у мужчин, 3000 метров у женщин, масс-старт на 16 кругов и командные забеги.

    Второй этап пройдет 12–15 ноября в Санкт-Петербурге, третий — 13–16 января в Челябинске, четвертый — 11–14 февраля в Кирове. Финал Кубка России вернется в Коломну с 1 по 4 марта 2027 года, где по итогам всех этапов определят обладателей Кубка.

    Читайте также

    Первый в Подмосковье парк лесоводов открыли в Можайском округе

    Выписку из домовой книги заказали в Подмосковье более 700 тысяч раз с января

    Более 100 коз на ферме под Талдомом прошли ветеринарную проверку

    Глава Химок провела встречу с жителями

    Фестиваль культуры народов России пройдет в Химках

    Дворец единоборств в Шаховской открыли после капитального ремонта

    В Подмосковье нашли более 5,6 тысячи неиспользуемых объектов

    Книжный клуб начал работу в поселке Малаховка в Люберцах

    «Мособлэнерго» отремонтировало 240 км ЛЭП в Подмосковье

    В Подмосковье за неделю оштрафовали почти 1,3 тыс. безбилетников

    Интеллектуальная игра для старшеклассников прошла в Воскресенске

    Глава Серпухова провел совещание по отоплению и подготовке к зиме