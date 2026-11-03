«Мособлэнерго» предупредило об отключениях света 5 ноября в Раменском округе

В Раменском городском округе 5 ноября пройдут плановые отключения электроэнергии из-за технических работ на энергообъектах. Об этом сообщила компания «Мособлэнерго».

Работы направлены на повышение надежности электроснабжения потребителей. Отключения запланированы с 08:00 до 17:00.

В деревне Поповка света не будет на улицах Центральная, Садовая, Заозерная, Серебряная, Лесная, С. Белоурова, А. Парусникова, С. Радонежского, на Рыбхозном шоссе, в 1-м и 2-м Светлых переулках, на 2-й Запрудной, Заречной и в СНТ «Спутник». В поселке Гжелка — на 2-й Рыбхозной, Запрудной и Центральной. Также отключения затронут деревню Старково: улицы Колхозная, Громова, Саршала Жукова, Кожедуба, Чурилина, Илюшина, Чкалова, Балтийская, Лесная, Абрикосовая, Рыбхозная, Гагарина и СНТ «Малиновка». Там демонтируют опоры.

В поселке Быково с 08:00 до 17:00 запланирована реконструкция трансформаторной подстанции. Свет отключат на улицах Верхняя, Аптекарская, Долевая, Праволинейная, Советская, Театральная и Полевом переулке. В деревне Вялки пройдет капитальный ремонт — без электричества останутся улицы Кооперативная, Изумрудная, Новослободская, Прудовая и Новослободский тупик.

По вопросам отключений и качества электроснабжения жители могут обратиться на «Горячую линию» «Мособлэнерго» по телефону 8(495) 99-500-99. Компания принесла извинения за доставленные неудобства.