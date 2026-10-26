Свыше 900 танцоров выступили на фестивале «Князевские встречи» в Дмитрове

В Дмитрове 24 октября прошел областной открытый фестиваль-конкурс народного танца «Князевские встречи». Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Подмосковья.

Мероприятие в Центральном дворце культуры «Созвездие» объединило более 900 исполнителей в возрасте от 9 до 30 лет из Московской и Тверской областей. Гран-при завоевал народный хореографический коллектив «Девчата» из Орехово-Зуевского округа с номером «Выхожу и начинаю».

Конкурсанты выступали в четырех номинациях: «Сценический русский народный танец», «Танцы народов мира», «Стилизованный русский народный танец» и «Сюжетный танец». Выступления оценивали хореограф Евгений Кузнецов, заслуженный работник культуры России Юрий Деревягин и доцент кафедры народно-сценического танца МГУТУ имени К.Г. Разумовского Кристина Фатхудинова.

В номинации «Сценический русский народный танец» лауреатами I степени в разных возрастных категориях стали ансамбли «Карусель» из Люберец, «Веселинка» из Балашихи и старшая группа «Филиграни» из Наро-Фоминского округа. В номинации «Танцы народов мира» первые места получили «Сюрприз» из Дмитровского округа, «Сувенир» из Орехово-Зуевского и «Радость» из Наро-Фоминского. Среди исполнителей стилизованного русского народного танца лауреатами I степени стали «Фантазия» из Богородского округа и «Велия» из Твери.

Жюри также вручило специальные призы. Ансамбль «Сувенир» отметили за образное решение номера «Монгольский танец», «Сюрприз» — за профессионализм, высокую исполнительскую культуру и педагогическое мастерство. Ансамбль народного танца «Россияночка» получил награду за оригинальность и творческий подход к композиции «Камаринские выкамыры».

Областной фестиваль прошел в восьмой раз. Он носит имя хореографа Александра Князева, который посвятил творческой работе более 50 лет и воспитал несколько поколений танцоров.