Комплексное обучение народных дружинников прошло в Мытищах

Комплексное обучение для участников народных дружин провели в Подмосковье. Программа включала правовую подготовку, занятия по тактической медицине и отработку навыков личной безопасности. Отдельное внимание уделили взаимодействию с полицией и органами местного самоуправления.

Представители управления МВД рассказали об изменениях в законодательстве, регулирующем работу дружинников, а также об административной и уголовной ответственности. На занятиях участники рассмотрели примеры из судебной практики и разобрали, как действовать совместно с полицейскими при выявлении и пресечении правонарушений.

Практический блок посвятили оказанию первой помощи. Дружинники отработали осмотр пострадавших, распознавание опасных для жизни состояний и порядок действий в таких ситуациях.

Также участники выполнили упражнения по самообороне и обеспечению личной безопасности во время оперативно-профилактических мероприятий. Они изучили правила безопасного осмотра помещений, а также порядок содействия полиции при проверке документов, досмотре задержанных и их доставлении в территориальные подразделения МВД.

Обучение направлено на повышение подготовленности народных дружинников и развитие взаимодействия между общественными объединениями, муниципальными властями и правоохранительными органами.