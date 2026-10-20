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    Калужско-Рижскую линию московского метро продлят до Мытищ к 2035 году

    Калужско-Рижскую линию метро Москвы планируют продлить за МКАД на 3,5 километра — от «Медведково» до новой станции «Мытищи». Об этом ранее рассказали в пресс-службе Градостроительного комплекса столицы, ссылаясь на заявление заместителя мэра города Владимира Ефимова.

    Точное место размещения станции определят при подготовке проекта планировки.

    Ожидается, что метро улучшит транспортную доступность Мытищ с населением около 540 тысяч человек и соседних населенных пунктов, а также снизит нагрузку на Ярославское шоссе и одноименное железнодорожное направление.

    Заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов, в свою очередь, подчеркнул, что новой станцией смогут пользоваться ежедневно более 50 тысяч пассажиров. Дорога до центра столицы для них сократится в среднем на полчаса, а поездки в целом могут стать почти вдвое быстрее.

    Продление Калужско-Рижской линии входит в планы по выводу семи радиальных веток метро за пределы МКАД до 2035 года.

    Ранее стало известно, что в Подмосковье планируют открыть еще 12 станций подземки.

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