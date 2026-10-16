Фонд капремонта Подмосковья принял участие в форуме о современных технологиях

Современные строительные материалы и энергоэффективные технологии для многоквартирных домов представили на форуме-практикуме в Подмосковье. В Техникуме имени С. П. Королева встретились представители Фонда капремонта, подрядных организаций, профильных ведомств, производителей и профессиональных объединений. Об этом рассказали в МинЖКХ Подмосковья.

Выставочная часть мероприятия объединила разработки российских и белорусских компаний. Участники познакомились с материалами и системами, которые используют при обновлении многоквартирных домов. Производители рассказали об особенностях применения продукции, ее технических характеристиках и стоимости.

Для ФКР такие встречи служат площадкой для изучения новых технологий и выбора решений, которые можно применять на практике при строительстве, ремонте и обслуживании жилых зданий.

Отдельный блок программы посвятили профессиональной подготовке работников отрасли. В учебных аудиториях центра прошли квалификационные экзамены по пяти направлениям: техническая эксплуатация многоквартирных домов, организация капитального ремонта, расчеты за жилищно-коммунальные услуги, наладка домового оборудования и электромонтажные работы.

В завершение форума представителей отрасли из регионов отметили благодарственными письмами и почетными грамотами разных уровней за профессионализм и вклад в развитие сферы.