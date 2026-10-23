Товарищеские хоккейные матчи прошли в Ледовом дворце в Чехове

На льду встретились команды «Чехов», «Ледоруб», а также юные хоккеисты спортивной школы «Витязь». Во всех матчах принял участие глава округа Михаил Собакин.

Во время товарищеского матча команды «Чехов» и «Ледоруб» до последних минут не уступали друг другу в счете.

«Хоккей остается одним из приоритетов для развития спортивной жизни округа. Мы уделяем внимание и воспитанникам хоккейной школы „Витязь“, но вместе с этим, поддерживаем любительский спорт. Для меня, как и для многих участников, выход на лед — это возможность переключиться после рабочего дня и поддержать физическую форму», — отметил руководитель муниципалитета.

Еще одна встреча состоялась при участии команды «Чехов» и воспитанников спортивной школы «Витязь». Ребята играют в открытом первенстве Московской области в группе «А» и занимают девятое место среди сильнейших коллективов.

«Благодарю за матч команду „Витязь“ 2012. На льду они показали настоящий, взрослый характер. Спасибо за скорость, за то, что не давали нам свободно дышать и заставляли выкладываться на сто процентов. Это была честная и очень полезная для всех нас тренировка. И спасибо нашим болельщикам, которые гнали вас вперед», — сказал Михаил Собакин.

После матча он вручил команде подарочные клюшки и пожелал ребятам удачи в текущем хоккейном сезоне. На данный момент проходят соревнования хоккейных команд Московской области, а в начале ноября стартует ежегодный муниципальный турнир среди любительских команд.

В этом году ледовую арену в Ледовом дворце значительно улучшили. Теперь она соответствует всем техническим регламентам КХЛ, ВХЛ и МХЛ. Это значит, что теперь Чехов может принимать соревнования различного уровня.