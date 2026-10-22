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    Более 52 тысяч звонков поступило на детский телефон доверия Подмосковья с января

    Фото: Министерство социального развития Подмосковья

    С начала года на детский телефон доверия в Московской области поступило более 52 тыс. звонков. Об этом сообщило Министерство социального развития Подмосковья.

    Это на 4 тыс. обращений больше, чем за аналогичный период 2025 года. Число звонков от детей и подростков выросло с 22 тыс. в 2025 году до 33 тыс. в 2026 году.

    «С начала года наши психологи приняли более 52 тысяч звонков. Особенно заметно выросло число обращений непосредственно от детей — этот показатель увеличился на треть», — рассказал министр социального развития Московской области Андрей Кирюхин.

    По данным ведомства, рост числа звонков говорит о том, что телефон доверия остается важным каналом раннего выявления кризисных ситуаций. Специалисты помогают ребенку или родителю разобраться в ситуации, снижают эмоциональное напряжение и при необходимости подсказывают, куда обратиться за дальнейшей поддержкой.

    «Рост количества звонков — это не просто статистика. За каждой цифрой стоит ребенок или семья, которым важно, что их услышали и не оставили один на один с трудностью», — отметила начальник отдела «Телефон доверия» Центра инноваций социальной сферы Московской области Евгения Зеленина.

    Детский телефон доверия работает круглосуточно, без выходных и праздников. Позвонить можно бесплатно и анонимно по номерам 8-800-2000-122 и 124 с любого стационарного или мобильного телефона.

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