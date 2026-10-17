Круглосуточный стационар для детей открыли в Серпухове

16 октября заместитель главы округа Мария Барышева осмотрела отделение для детей с соматической патологией. Отделение открылось в декабре прошлого года, а летом здесь провели капитальный ремонт кровли.

Важное изменение — теперь стационар работает круглосуточно. Дети находятся под постоянным наблюдением медиков. Рисунки на стенах стали частью проекта «Благотворим» детской художественной школы имени А. А. Бузовкина. Эскизы заранее согласовали с руководством больницы, чтобы оформление было не только ярким, но и уместным для лечебного учреждения.

Чтобы маленьким пациентам в стационаре было не так грустно и скучно, предприниматель Василий Стрельников вместе с Марией Барышевой передали для отделения коллекцию радостных мелочей. Это яркие раскраски, добрые игрушки, увлекательные развивающие игры и удобные канцелярские наборы — цветные карандаши, фломастеры и альбомы.

В планах — создать на базе одного из помещений «Добрую комнату». Для малышей это будет игровая зона, а для ребят постарше — пространство, где можно заниматься и не отставать от школьной программы.

«Родители и юные пациенты положительно оценили изменения: обстановка в палатах стала комфортнее. Будем и дальше создавать условия, в которых дети будут спокойно проходить лечение», — отметил глава округа Алексей Шимко.