В Подмосковье с начала года повредили 503 газопровода из-за земляных работ

С начала года в Подмосковье зафиксировали 503 повреждения газопроводов из-за несанкционированных земляных работ. Об этом сообщила компания «Мособлгаз».

Из-за этого без газа временно остались 3 448 квартир и 3 944 частных дома. Только 25 и 29 сентября в деревне Сапроново Ленинского округа дважды повредили один и тот же газопровод высокого давления. Причиной стали работы тяжелой техникой в охранной зоне без разрешения и вызова газовиков.

Чтобы избежать штрафов и аварий, перед началом работ необходимо получить в филиале «Мособлгаза» письменное разрешение на земляные работы в охранной зоне газопровода. Заявку можно подать на сайте mosoblgaz.ru в разделе «Услуги для абонентов».

Не менее чем за три рабочих дня до начала работ нужно вызвать специалиста газовой службы, обратившись по телефону в местную эксплуатационную службу. Информация о зоне обслуживания, телефоны и часы работы районных служб филиалов «Мособлгаза» есть на сайте mosoblgaz.ru в разделе «Контакты».

О земляных работах, законность которых вызывает сомнения, компания просит сообщать по телефону «112».