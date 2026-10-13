Спортивная гонка с препятствиями пройдет на ферме в Истре 17 октября

В эти выходные, 17 октября, в Истре пройдет спортивный фестиваль с гонкой препятствий «Несгибаемые». Участниками станут студенты, преподаватели и сотрудники Российского университета транспорта. Мероприятие приурочено к 130-летию вуза, сообщили в подмосковном Минсельхозе.

Соревнования состоятся на территории фермерского хозяйства и сыроварни Олега Сироты. Участникам предстоит преодолеть семь километров по пересеченной местности и пройти 15 препятствий. На старт выйдут 50 команд, в каждой из которых будет по шесть человек. Для успешного прохождения маршрута потребуются выносливость, ловкость и слаженная работа в команде.

Программа фестиваля не ограничится спортивными испытаниями. Гости смогут побывать на экскурсии по ферме, посетить сырный и хлебопекарный цеха, принять участие в мастер-классах по выпечке хлеба и дойке коров, а также попробовать фермерские продукты. Для детей организуют отдельную зону с небольшой полосой препятствий.

В Минсельхозе Подмосковья отметили, что фермы региона все чаще становятся площадками для отдыха, занятий спортом и знакомства с сельской жизнью. Подобные мероприятия помогают привлекать туристов в сельские территории и знакомить посетителей с работой современных хозяйств.