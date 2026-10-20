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    Концерт «Я возвращусь к вам» проведут в Муранове 24 октября

    Фото: Музей-заповедник Усадьба «Мураново»

    В музее-заповеднике «Усадьба „Мураново“ имени Ф. И. Тютчева в Пушкинском городском округе 24 октября состоится литературно-музыкальная встреча „Я возвращусь к вам“. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

    Концерт посвятят поэту Евгению Боратынскому и проведут в рамках культурного цикла «Музыка дворянских усадеб». Автор композиции — заслуженный работник культуры РФ, преподаватель ТГМПИ имени С. В. Рахманинова Светлана Чулкова. Гостям предложат погрузиться в атмосферу XIX века: прозвучат романсы на стихи Боратынского, Александра Пушкина и Федора Тютчева.

    Вокальные партии исполнят ученики Чулковой: Денис Нацибулин (баритон), Надежда Павлова (сопрано) и Юлия Богданова (меццо-сопрано). Концертмейстер — Ирина Вишнякова (фортепиано).

    Начало концерта в 14:00. Возрастное ограничение 12+.

    Подробная информация размещена на сайте музея-заповедника «Усадьба „Мураново“.

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