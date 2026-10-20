Программу поддержки жен бойцов СВО запустили в Красногорске

В Красногорске представили проект сопровождения беременных женщин, чьи мужья находятся в зоне СВО. Помощь будут оказывать с постановки на учет до родов и первых месяцев жизни ребенка, сообщили в РИАМО.

Инициатива объединила Ассоциацию ветеранов СВО Подмосковья, фонд «Забота» и БАНО «Вселенная Любви» при поддержке регионального Министерства территориальной политики.

Участницей программы стала Евгения Родивилова, которая находится на 32-й неделе беременности. Ее муж служит в зоне СВО, а сама будущая мама уже проходила лечение из-за осложнений. О проекте она узнала из чата роддома.

Женщинам предложат медицинские консультации, психологическую помощь, подготовку к родам, обучение грудному вскармливанию и содействие в оформлении льгот. Также организуют праздничную выписку с подарками для мамы и малыша. Если супруг не сможет присутствовать, поддержать семью в этот день смогут его боевые товарищи.

«Очень важно, чтобы они были спокойны за своих близких и знали, что рядом есть люди, которым не все равно», — подчеркнула исполнительный директор Ассоциации ветеранов СВО Московской области Наталья Нестерова.

Главная цель инициативы — помочь будущим мамам пройти беременность и первые месяцы материнства не в одиночку, а военнослужащим — быть уверенными, что их близкие окружены заботой.