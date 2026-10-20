Две новые станции метро откроют в Красногорске до 2035 года

Фото: Губернатор Московской области Андрей Воробьев и мэр Москвы Сергей Собянин на заводе «Метровагонмаш» в Мытищах / Медиасток.рф

В Красногорске планируют построить две станции метро — «Красногорск» и «Изумрудные холмы». Их разместят на участке продления Рублево-Архангельской линии от станции «Новорижская». Проект реализуют до 2035 года, сообщили ранее в пресс-службе губернатора Андрея Воробьева.

По планам Москвы и Московской области, с 2030 по 2035 год в регионе собираются открыть 12 станций метро в рамках развития семи линий за пределами МКАД.

По словам Андрея Воробьева, новые участки метро смогут ежедневно обслуживать около 600 тысяч жителей Подмосковья. Для пассажиров время в пути может сократиться в среднем на 30–60 минут.

«Для них дорога станет короче в среднем на 30–60 минут, а поездки из Подмосковья в Москву — примерно вдвое быстрее. К 2035 году на территориях, которые обслуживает Московский метрополитен, будет жить уже каждый третий житель Подмосковья», — подчеркнул Воробьев.

Продление Рублево-Архангельской линии должно улучшить транспортную доступность Красногорска, население которого, по прогнозам, превысит 610 тысяч человек.

Ранее о развитии метрополитена на территории Подмосковья рассказал губернатор Андрей Воробьев. Вместе с Сергеем Собяниным он посетил предприятие «Метровагонмаш» в Мытищах, где производят современные вагоны.