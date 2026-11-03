Подмосковных школьников пригласили на «Первый кубок нейроконтента»

Школьники от 14 лет смогут принять участие в «Первом кубке нейроконтента». Об этом сообщили на сайте конкурса.

За ограниченное время участникам предстоит создать короткий виральный ролик, продемонстрировав скорость работы, нестандартное мышление и навыки использования инструментов искусственного интеллекта. Им нужно объединиться в команды и выбрать один из предложенных треков.

Трек «Новички» подойдет тем, кто только начинает осваивать нейросети и экспериментирует с новыми инструментами для создания цифрового контента. Для участия необходимо загрузить портфолио со своими работами, которое позволит оценить творческий подход, идеи и навыки работы с ИИ.

Трек «Профи» рассчитан на участников с практическим опытом работы с нейросетями, которые уже используют их для реализации собственных проектов. Для участия необходимо загрузить портфолио, демонстрирующее опыт, профессиональные навыки и умение применять ИИ для создания оригинального цифрового контента.

Регистрация открыта до 1 декабря. Ознакомиться с положением конкурса и подать заявку на участие можно на официальном сайте по ссылке.

«Первый кубок нейроконтента» — специальный проект президентской платформы «Россия — страна возможностей», объединяющий молодых авторов, которые создают цифровой контент с помощью технологий искусственного интеллекта.