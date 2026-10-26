Школьница из Богородского округа победила на Гран‑при по фигурному катанию

24–25 октября в ледовом комплексе «Пересвет» прошел этап Гран‑при России и СНГ АРМФК по фигурному катанию среди детей и юниоров «Золотые купола». На турнире успешно выступила девятиклассница из Центра образования «Богородский» Кристина Базлова.

Спортсменка из Богородского округа завоевала сразу два золотые награды: в произвольной программе и в дисциплине «Интерпретация базовой техники».

Два первых места — это не случайность, а закономерный результат ежедневных тренировок и настоящей преданности спорту. Одноклассники и педагоги уже поздравили Кристину с блестящим выступлением. Она занимается в школе фигурного катания «Лед» в Ногинске с декабря 2022 года. Тренер Елизавета Черевацкая помогает юной спортсменке раскрывать потенциал и уверенно двигаться вперед.

В 2025 году Кристина Базлова прошла в финал Гран‑при в произвольной программе, в 2026‑м — в финал прыжкового турнира. В январе 2026 года приняла участие в фестивале по фигурному катанию «Хрустальный лед» под художественным руководством Ильи Авербуха в Железнодорожном. География ее выступлений на этапах Гран‑при охватывает десятки городов: от Москвы и Санкт‑Петербурга до Ставрополя, Нижнего Новгорода и Йошкар‑Олы.

В 2025 году спортсменка выступила на открытии Молодежной хоккейной лиги в Мытищах, а в 2026‑м — на открытии чемпионата России по хоккею‑следж «Высшая лига» в том же городе.