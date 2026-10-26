Молодежная донорская акция прошла в Раменском

150 неравнодушных жителей округа пришли на донацию во Дворец культуры имени Воровского. Компоненты для спасения жизней направят в Московский областной центр крови.

Акцию организовали волонтеры Раменского молодежного центра. В ней приняли участие не только постоянные доноры, уже не первый год помогающие людям, нуждающимся в переливании, но и студенты, которые впервые сдали кровь. Перед процедурой участники проходили обязательное медицинское обследование и заполняли анкету о своем самочувствии и здоровье.

«Узнал про мероприятие от активистов, ребята несколько раз в год обычно приглашают принять участие, я всегда готов! Считаю, что объединившись мы обязательно сможем спасти чью-то жизнь», — сказал участник акции Александр Петров.

Напомним, стать донором может гражданин России старше 18 лет, вес которого превышает 50 килограммов, без медицинских противопоказаний.