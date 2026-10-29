Школьники впервые сдали «Юнармейский норматив» в Чехове

В сдаче участвовали юнармейцы старше 14 лет, состоящие в движении не менее одного года. Ребята проходили восемь испытаний, среди которых военно-прикладные, спортивные и теоретические задания.

Норматив направлен на укрепление физической подготовки, развитие знаний и навыков, необходимых для защиты Отечества, а также формирование гражданской ответственности, патриотизма и уважения к традиционным духовно-нравственным ценностям.