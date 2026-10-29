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    Школьники впервые сдали «Юнармейский норматив» в Чехове

    Фото: Пресс-служба администрации м. о. Чехов

    Испытания прошли на базе школы № 10. Участие приняли 16 команд из юнармейских отрядов муниципалитета.

    В сдаче участвовали юнармейцы старше 14 лет, состоящие в движении не менее одного года. Ребята проходили восемь испытаний, среди которых военно-прикладные, спортивные и теоретические задания.

    Норматив направлен на укрепление физической подготовки, развитие знаний и навыков, необходимых для защиты Отечества, а также формирование гражданской ответственности, патриотизма и уважения к традиционным духовно-нравственным ценностям.

    Кроме того, это возможность оценить знания и навыки, полученные на занятиях по программам учебно-методического комплекса «Юнармия — будущее России». Среди его задач — развитие физической выносливости, силы, ловкости и быстроты, формирование основ военной подготовки и информационной грамотности, популяризация здорового образа жизни, воспитание дисциплины и ответственности.

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