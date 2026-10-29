Школьники впервые сдали «Юнармейский норматив» в Чехове
Испытания прошли на базе школы № 10. Участие приняли 16 команд из юнармейских отрядов муниципалитета.
В сдаче участвовали юнармейцы старше 14 лет, состоящие в движении не менее одного года. Ребята проходили восемь испытаний, среди которых военно-прикладные, спортивные и теоретические задания.
Норматив направлен на укрепление физической подготовки, развитие знаний и навыков, необходимых для защиты Отечества, а также формирование гражданской ответственности, патриотизма и уважения к традиционным духовно-нравственным ценностям.
Кроме того, это возможность оценить знания и навыки, полученные на занятиях по программам учебно-методического комплекса «Юнармия — будущее России». Среди его задач — развитие физической выносливости, силы, ловкости и быстроты, формирование основ военной подготовки и информационной грамотности, популяризация здорового образа жизни, воспитание дисциплины и ответственности.