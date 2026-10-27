Врач МОНИИАГ Александр Попов возглавил международную ассоциацию по эндометриозу

В Сингапуре состоялся 14-й конгресс Ассоциации по эндометриозу (АСЕ-2026), собравший ведущих мировых специалистов в области гинекологии. Об этом сообщили в пресс-службе Московского областного научно-исследовательского института акушерства и гинекологии (МОНИИАГ).

Мероприятие, проходившее 23–25 октября 2026 года, традиционно стало ключевой площадкой для обмена опытом между светилами мировой медицины. Научная повестка конгресса охватывала широкий спектр тем: от инновационных методов визуализации и диагностики до результатов сложнейших хирургических вмешательств. Особое внимание уделили вопросам сохранения фертильности у женщин репродуктивного возраста и внедрению междисциплинарного подхода к ведению больных.

Эндометриоз остается одной из наиболее актуальных проблем современной медицины, затрагивая, по разным оценкам, до 10% женского населения планеты. Это означает, что заболевание затрагивает порядка 190 миллионов человек, преимущественно находящихся в детородном возрасте.

Центральным событием конгресса стала торжественная церемония передачи президентских полномочий. На ближайшие два года ассоциацию возглавил российский ученый — руководитель отделения оперативной гинекологии с онкогинекологией МОНИИАГ и глава Московского областного центра эндометриоза Александр Попов.

Он неоднократно выступал в качестве сопредседателя подобных сессий, укрепляя авторитет российской медицинской школы на международной арене. Решение об избрании российского специалиста на пост президента ассоциации на период 2026–2028 годов было впервые официально озвучено еще в сентябре 2024 года, что подчеркивает высокий уровень признания его заслуг в мировом профессиональном сообществе.