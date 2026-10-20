Суд лишил водителя прав на год за оставление места ДТП с лосем на М-11

Мировой судья судебного участка № 357 Солнечногорского района Московской области лишил водительских прав на год гражданина Белоруссии Р. за оставление места ДТП. Об этом сообщили в Комитете лесного хозяйства Подмосковья.

На 70-м километре трассы М-11 «Нева» 21 мая 2026 года около 03:30 водитель фуры Mercedes-Benz с полуприцепом сбил лося. После удара он проехал еще около 100 метров, остановился, вышел из машины и, решив, что животное убежало, сообщил о случившемся механику компании и уехал.

Действия водителя квалифицированы по ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ. Вина доказана совокупностью материалов дела: протоколом об административном правонарушении, рапортом инспектора ДПС, схемой места ДТП с фотофиксацией, письменными объяснениями самого водителя и документами на транспортное средство.

Наказание — лишение права управления транспортными средствами сроком на год. Срок исчисляется с момента вступления постановления в законную силу. Водительское удостоверение необходимо сдать в подразделение ГИБДД.

В ведомстве напомнили, что ДТП с диким животным — это полноценное ДТП. Покидать место происшествия нельзя: закон требует зафиксировать случившееся и дождаться сотрудников, а уверенность в том, что животное убежало, от ответственности не спасает.