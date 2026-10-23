Заседание антинаркотической комиссии прошло в Подольске
В Общественной палате Подольска состоялось очередное заседание антинаркотической комиссии. Участники рассмотрели итоги заседаний антинаркотической комиссии Московской области и работу по оказанию медицинской помощи людям с наркотической зависимостью.
Заседание прошло под председательством начальника отдела охраны здоровья граждан администрации округа Светланы Чудаковой. Особое внимание уделили работе с подростками. Важная часть профилактики — своевременное выявление возможных рисков, индивидуальная поддержка несовершеннолетних, организация полезного досуга и взаимодействие образовательных учреждений.
В округе проводятся профилактические мероприятия в образовательных учреждениях, тематические встречи и лекции. Медицинские специалисты оказывают консультативную помощь и участвуют в работе по предупреждению зависимостей.