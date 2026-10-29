Жителей Озер пригласили на бесплатную вакцинацию 31 октября

В субботу, 31 октября, для жителей городского округа Озеры будет работать дежурный кабинет вакцинации против гриппа. Прием пройдет в Озерской поликлинике с 8:00 до 13:00, предварительная запись для посещения не требуется, сообщили в Министерстве здравоохранения Подмосковья.

«Дежурный кабинет вакцинации открываем в субботу для жителей, у которых нет возможности отпроситься с работы в будний день и сделать прививку от гриппа. Обратиться в него могут пациенты старше 18 лет независимо от места проживания», — сказал заведующий Озерской поликлиникой Коломенской больницы Михаил Кирилов.

Для внесения данных о прививке в электронную медицинскую карту при себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

Кабинет будет находиться по адресу: город Озеры, улица Ленина, дом №73а.

Помимо защиты от сезонного гриппа, в этот день желающие смогут пройти иммунизацию от пневмококковой инфекции. Данная прививка служит эффективной профилактикой тяжелых форм пневмонии и других бактериальных заболеваний.