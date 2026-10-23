Коммунальные службы провели ямочный ремонт дорог в Воскресенске

Пресс-служба администрации г. о. Воскресенск

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Воскресенск

На текущей неделе в городском округе Воскресенск проведены работы по отсыпке дорог в деревнях Ильино, Чемодурово, Муромцево, селах Константиново и Конобеево, а также в микрорайоне Лопатинский. Кроме того, выполнен ямочный ремонт в микрорайонах Москворецкий, Красный Строитель, Цемгигант, Новлянский, центральной части Воскресенска и поселке Хорлово.

В ходе ямочного ремонта ликвидированы выбоины и дефекты покрытия, доставлявшие неудобства пешеходам и автомобилистам. Работы проведены в соответствии с графиком.

Отдельное внимание уделено содержанию улично-дорожной сети: специалисты очищают прибордюрные зоны, приводят в порядок тротуары и пешеходные переходы, следят за исправностью ливневой канализации. Работы ведутся с учетом погодных условий и обращений жителей.

Специалисты МБУ также заботятся о чистоте и порядке в округе: проводят уборку, обслуживают детские площадки и остановки общественного транспорта, обновляют дорожную разметку.