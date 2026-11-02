Московский областной центр крови приостановит прием доноров 4 ноября в связи с празднованием Дня народного единства. В этот день не будут работать все его подразделения, расположенные в Москве, Подольске, Щелкове, Воскресенске, Орехово-Зуеве, Наро-Фоминске, Ногинске, Серпухове, Люберцах и Сергиевом Посаде, сообщили в Министерстве здравоохранения Подмосковья.

Кроме того, 3 ноября сократится время приема в головном отделении центра по адресу: Москва, улица Металлургов, дом 37А. Сдать кровь здесь можно будет до 13:00.

«Пожалуйста, планируйте донацию заранее и учитывайте изменения в графике. Спасибо, что делитесь самым ценным и помогаете спасать жизни!» — сообщила заведующая экспедиции с центром управления запасами компонентов биоматериала Московского областного центра крови Анастасия Федорова.