360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    В Подмосковье создали САПР «Макс» для проектирования авиакабелей

    Фото: Фото «Цифровая мануфактура»

    В подмосковной особой экономической зоне «Дубна» создали систему автоматизированного проектирования «Макс», которая помогает конструкторам проектировать бортовые кабельные сети для самолетов и двигателей. Об этом сообщила компания «Цифровая мануфактура».

    Разработку ведут на площадке ОЭЗ «Дубна» на базе многолетнего опыта якорного резидента зоны — ОКБ «Аэрокосмические системы». По данным компании, система позволяет отказаться от импортного софта и ускоряет разработку отечественных лайнеров.

    «При проектировании бортовых кабельных сетей важно обеспечить согласованность электрических схем, жгутов и конструкции изделия. При работе с крупными проектами необходимо учитывать взаимосвязи между инженерными данными. Поэтому мы развиваем САПР «Макс» с учетом специфики авиационного проектирования и требований отечественных заказчиков», — отметил директор центра разработки САПР АО ОКБ «Аэрокосмические системы», заместитель генерального директора АО «Цифровая мануфактура» Максим Мокшаев.

    По словам разработчиков, раньше конструкторские бюро зависели от зарубежных программ, а их настройка под российские стандарты требовала больших средств и не всегда подходила для сложных проектов. Из-за ограничений импортного софта инженерам приходилось делить схемы самолета на части и затем тратить время на их стыковку.

    Важным шагом стало партнерство с компанией АСКОН: разработчики объединили свои программы, благодаря чему данные о кабельных сетях самолета и его двигателя автоматически согласуются на всех этапах проектирования. Решение уже применяют в двигателестроении.

    Помимо САПР «Макс» для кабельных систем и трубопроводов на рынок выводится система «Макс.EDA» — отечественная среда для создания печатных плат. Она позволяет перенести проекты из популярной зарубежной программы Altium Designer на российское ПО.

    Второй круг чемпионата России по следж-хоккею завершился в Мытищах

    Биологи предупредили о вторжении азиатских клопов-вонючек в Москве

    Выставку об истории комсомола открыли в Наро-Фоминске

    Воробьев: в Подмосковье к зиме обновили почти 500 объектов ЖКХ

    Школьница из Богородского округа победила на Гран‑при по фигурному катанию

    Новые трубы и глубинный насос установят на ВЗУ в Солнечногорске

    Свыше тысячи подмосковных школьников прошли трек «Орленок-Лидер»

    Более 2 тысяч врачей трудоустроились в Подмосковье по рекомендации коллег

    Пожарные провели учения на производстве древесных плит в Электрогорске

    Хирургической корпус больницы капитально отремонтируют в Коломне в 2029 году

    Игровые зоны оборудовали в детской поликлинике № 4 в Серпухове

    Еще 2 жилых дома достроили в ЖК «Пехра» в Балашихе