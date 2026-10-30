В Подмосковье создали САПР «Макс» для проектирования авиакабелей

В подмосковной особой экономической зоне «Дубна» создали систему автоматизированного проектирования «Макс», которая помогает конструкторам проектировать бортовые кабельные сети для самолетов и двигателей. Об этом сообщила компания «Цифровая мануфактура».

Разработку ведут на площадке ОЭЗ «Дубна» на базе многолетнего опыта якорного резидента зоны — ОКБ «Аэрокосмические системы». По данным компании, система позволяет отказаться от импортного софта и ускоряет разработку отечественных лайнеров.

«При проектировании бортовых кабельных сетей важно обеспечить согласованность электрических схем, жгутов и конструкции изделия. При работе с крупными проектами необходимо учитывать взаимосвязи между инженерными данными. Поэтому мы развиваем САПР «Макс» с учетом специфики авиационного проектирования и требований отечественных заказчиков», — отметил директор центра разработки САПР АО ОКБ «Аэрокосмические системы», заместитель генерального директора АО «Цифровая мануфактура» Максим Мокшаев.

По словам разработчиков, раньше конструкторские бюро зависели от зарубежных программ, а их настройка под российские стандарты требовала больших средств и не всегда подходила для сложных проектов. Из-за ограничений импортного софта инженерам приходилось делить схемы самолета на части и затем тратить время на их стыковку.

Важным шагом стало партнерство с компанией АСКОН: разработчики объединили свои программы, благодаря чему данные о кабельных сетях самолета и его двигателя автоматически согласуются на всех этапах проектирования. Решение уже применяют в двигателестроении.

Помимо САПР «Макс» для кабельных систем и трубопроводов на рынок выводится система «Макс.EDA» — отечественная среда для создания печатных плат. Она позволяет перенести проекты из популярной зарубежной программы Altium Designer на российское ПО.