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    В Подмосковье за неделю оштрафовали почти 1,3 тыс. безбилетников

    Фото: ГКУ АПИ М

    В Подмосковье с 19 по 25 октября к административной ответственности за безбилетный проезд привлекли 958 пассажиров и 284 водителя. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

    За неделю инспекторы Административно-пассажирской инспекции Минтранса Подмосковья проверили свыше 3,6 тыс. транспортных средств и проконтролировали оплату проезда у более 35,4 тыс. пассажиров. Больше всего транспорта проверили в городском округе Ленинский — 461 автобус. В числе лидеров также городской округ Лобня — 442 транспортных средства, городской округ Балашиха — 423, городской округ Домодедово — 377 и городской округ Пушкинский — 366.

    «Постоянный мониторинг — это не просто инструмент для обнаружения нарушений, но и важный элемент формирования культуры дисциплины в сфере оплаты проезда. Соблюдение этих норм гарантирует финансовую прозрачность, что положительно сказывается на развитии маршрутной сети и улучшении условий для пассажиров в Московской области», — отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

    В ведомстве отметили, что системный контроль помогает снижать число безбилетных поездок и повышать дисциплину на маршрутах региона.

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