Подмосковный завод возобновил выпуск алюминиевых банок 150 и 200 мл

В Наро-Фоминске на заводе компании «Арнест Упаковочные Решения» возобновили выпуск алюминиевых банок мини-форматов объемом 150 и 200 мл. Об этом сообщила компания.

Российских аналогов этой продукции в стране, по данным производителя, на сегодняшний день нет. Расширение ассортимента открывает возможности для запуска новых категорий напитков в алюминиевой банке, ранее не представленных в этом формате.

По оценкам компании, интерес к упаковке мини-форматов растет на фоне изменения потребительских привычек: покупатели все чаще выбирают компактную упаковку для разового потребления, в том числе вне дома и на ходу. Малый объем снижает барьер первой покупки, сокращает затраты на сэмплинг и дегустацию.

Как отметил генеральный директор «Арнест Упаковочные Решения» Александр Исаев, до 2025 года компания была сосредоточена преимущественно на выпуске форматов 450 мл для энергетических напитков, пива и пивных напитков, а также 330 мл для газированных напитков. Увеличение производственных мощностей позволило расширить ассортимент.

В 2023–2025 годах компания реализовала три инвестиционных проекта, включая новый завод и мегалинию по производству банки в Ульяновской области, а также увеличение мощностей производства баночной крышки в Наро-Фоминске. Федеральный фонд развития промышленности предоставил льготное финансирование на общую сумму 5,85 млрд рублей. Это позволило увеличить выпуск алюминиевой упаковки на 2,5 млрд до 10 млрд алюминиевых банок в год суммарно по всем заводам.

В 2024 году компания запустила производство крышки со сплошным ключиком для маркировки с инвестициями 1,4 млрд рублей, а в 2025 году — производство первой в России банки с рекордно низким углеродным следом.