Специалисты из Подмосковья помогли восстановить еще один жилой дом в Мариуполе

В Мариуполе приступили к ремонту 35 квартир в двенадцатиэтажном доме на проспекте Ленина. После завершения основных восстановительных работ подрядная организация начала отделку помещений под ключ.

Сейчас строители штукатурят стены механизированным способом и завершают прокладку электропроводки. Параллельно монтируют инженерные коммуникации, в том числе системы холодного и горячего водоснабжения. В квартирах также устанавливают сантехнику, двери, розетки и элементы потолочного декора.

На объекте работают 40 человек, большинство из них — местные жители. Ремонт проводят комплексно, чтобы подготовить квартиры к возвращению жильцов.

За ходом работ следят специалисты Управления технического надзора капитального ремонта Московской области, подведомственного региональному Министерству ЖКХ. Они контролируют соблюдение сроков и качество выполнения работ.

Завершить ремонт планируют в установленные сроки, чтобы жители могли как можно скорее вернуться в свои квартиры.