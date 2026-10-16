Выставку «Краски жизни» откроют в Реутове 20 октября

В Музейно-выставочном центре Реутова 20 октября откроется выставка «Краски жизни». Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Экспозиция стала проектом выпускников Академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова. На ней представлено более 70 живописных работ.

Рядом с работами признанных мастеров демонстрируются картины начинающих современных художников. Как отметили в министерстве, это подчеркивает связь традиций и современности: зритель видит, как академическая школа живет и развивается.

В рамках выставки 3 ноября состоится творческая встреча с авторами работ. Посетители смогут пообщаться с художниками и услышать истории создания полотен. К этому дню художник-живописец, поэт и музыкант Константин Мирошник подготовил музыкальную программу для зрителей.

Выставка продолжит работу до 7 ноября. Возрастное ограничение — 0+.

Подробная информация размещена на сайте Музейно-выставочного центра Реутова.