Подмосковная компания будет выпускать до 7 тысяч учебных роботов в год

Компания «Русский робот» планирует увеличить выпуск учебных роботов до семи тысяч единиц в год после запуска новой площадки в индустриальном парке «Титан». Об этом рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Предприятие, ставшее одним из семи резидентов парка в Ленинском городском округе, специализируется на промышленной и образовательной робототехнике.

«Компания также выпускает учебных роботов для образовательных учреждений. За счет новой производственной площадки в „Титане“ она увеличит производственные мощности по выпуску учебных моделей до семи тысяч единиц в год», — уточнила Екатерина Зиновьева.

Серийная модель учебного робота, представленная на выставке в рамках форума, полностью копирует промышленные аналоги предприятия, используя те же узлы и программное обеспечение. Это позволяет школьникам с пятого по шестой класс изучать принципы механики и тренироваться в написании кода.

«В отличие от полноценных моделей промышленных роботов, на которых сегодня в основном готовят студентов в колледжах, наши модели мы можем поставлять уже в школы. Это небольшое по размеру и относительно недорогое оборудование, которым можно оснастить школьные классы. К тому же наш робот ремонтопригоден: комплектующие для ремонта недорогие и легкозаменяемые», — отметила директор компании Алиса Сотникова.

Оборудование сопровождается дидактическими материалами и системой удаленного контроля для учителей, позволяющей отслеживать выполнение заданий. Включение моделей в реестр российской промышленной продукции Минпромторга подтверждает их отечественное происхождение и открывает доступ к мерам государственной поддержки.