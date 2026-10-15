Новый состав Мособлизбиркома сформируют до конца года
Московская областная дума приступила к процедуре обновления Избирательной комиссии Подмосковья. Об этом сообщили в региональном парламенте.
Полномочия действующего состава завершаются в декабре.
В комиссию войдут 14 человек: семь назначит областной парламент, еще семерых — губернатор региона.
Выдвигать кандидатов смогут политические партии, общественные объединения, советы депутатов, прежний состав избиркома и Центризбирком России. Состав полностью сформируют до конца текущего года.
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