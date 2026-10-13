Итоги работы полиции за 9 месяцев подвели в Чехове

В муниципалитете увеличилась раскрываемость преступлений, совершенных группой лиц по предварительному сговору, а также экономической направленности. Кроме того, Чехов вошел в число 10 районов Московской области, в которых отмечается рост раскрытых тяжких и особо тяжких преступлений. Общий число зарегистрированных преступлений снизилось на 2.1 процента, с 817 до 800, в том числе общей уголовной направленности — на 4.7 процента, с 767 до 731.