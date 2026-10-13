Итоги работы полиции за 9 месяцев подвели в Чехове
Сотрудники ОМВД России «Чеховский» подвели итоги работы за девять месяцев 2026 года. Особо отмечен рост показателей раскрываемости преступлений в цифровой среде.
В муниципалитете увеличилась раскрываемость преступлений, совершенных группой лиц по предварительному сговору, а также экономической направленности. Кроме того, Чехов вошел в число 10 районов Московской области, в которых отмечается рост раскрытых тяжких и особо тяжких преступлений. Общий число зарегистрированных преступлений снизилось на 2.1 процента, с 817 до 800, в том числе общей уголовной направленности — на 4.7 процента, с 767 до 731.
Значительную помощь в раскрываемости преступлений оказывает и администрация округа. Так, рядом с дорогами, а также на общественных и дворовых территориях установлены камеры «Безопасный регион», которые в режиме реального времени отслеживают ситуацию в округе. Видеоматериалы помогают раскрывать преступления «по горячим следам».
На мероприятии одному из сотрудников полиции присвоили первое офицерское звание. За высокий профессионализм и исполнение служебного долга семи стражам порядка вручили почетные грамоты и благодарственные письма.