Благоустройство 10 дворов завершили в Королеве с начала года

В городском округе Королев в рамках программы «Чистый регион» завершили комплексное благоустройство 10 дворовых территорий. Об этом рассказал министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко.

Специалисты обновили пешеходные дорожки и проезды, организовали дополнительные парковочные места, а также засеяли газоны.

Работы провели по следующим адресам:

улица Корсакова, дома 1, 3, 5; проезд Пионерский, дома 2Б, 2А;

улица Корсакова, дома 4А, 6;

микрорайон Первомайский, тупик Большой, дом 1/5;

улица Циолковского, дом 23/11; улица Болдырева, дома 2 и 4;

улица Первомайская, дома 1, 2, 3, 5, 7; дом 7а корпуса 1 и 2;

микрорайон Текстильщик, улица Советская, дома 30, 32, 34;

микрорайон Первомайский, улица Чапаева, дома 1А, 1Б;

микрорайон Юбилейный, улица Героев Курсантов, дома 3, 5, 9, 12, 14, улица К. Д. Трофимова, дома 6, 8, 10, 12;

проспект Королева, дом 8.

«За качеством работ на всех этапах следим при помощи системы контроля и планирования работ. В программе есть сроки, которые подрядчик обязан соблюдать и своевременно отчитываться. В ином случае работы не будут приняты. Такой подход позволяет существенно повысить качество всех ремонтных мероприятий. В этом году в план вошло 423 двора в 56 муниципальных образованиях региона», — пояснил Игорь Даниленко.

Предложить свой двор для ремонта, направив заявку с адресом в местную администрацию. При планировании объектов учитывают пожелания жителей.