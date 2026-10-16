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    Благоустройство 10 дворов завершили в Королеве с начала года

    Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

    В городском округе Королев в рамках программы «Чистый регион» завершили комплексное благоустройство 10 дворовых территорий. Об этом рассказал министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко.

    Специалисты обновили пешеходные дорожки и проезды, организовали дополнительные парковочные места, а также засеяли газоны.

    Работы провели по следующим адресам:

    «За качеством работ на всех этапах следим при помощи системы контроля и планирования работ. В программе есть сроки, которые подрядчик обязан соблюдать и своевременно отчитываться. В ином случае работы не будут приняты. Такой подход позволяет существенно повысить качество всех ремонтных мероприятий. В этом году в план вошло 423 двора в 56 муниципальных образованиях региона», — пояснил Игорь Даниленко.

    Предложить свой двор для ремонта, направив заявку с адресом в местную администрацию. При планировании объектов учитывают пожелания жителей.

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