Патриотический фестиваль прошел в школе в Химках

Мероприятие провели в школе № 8 имени Матвеева. Для кадетов организовали военно-патриотическую игру «Зарница», выставку «Лица Героев», встречи с защитниками Отечества и праздничный концерт.

Игру «Зарница» открыл председатель Совета депутатов Сергей Малиновский. Ее посвятили памяти участника СВО Тимофея Воробейкина, чей портрет изображен на мурале в школе.

Кадеты выполняли задания по строевой подготовке, осваивали сборку и разборку автомата и проходили другие испытания, где важны выдержка, точность и умение действовать сообща.

«Для нас важно, чтобы патриотизм был не просто красивым словом, а живым чувством. Общаясь с ветеранами и действующими бойцами, узнавая истории настоящих героев, ребята иначе смотрят на мужество, долг и ответственность. Такие встречи помогают воспитывать уважение к стране и сохранять память о тех, кто ее защищает», — отметила директор школы Ольга Игнатьева.

На выставке «Лица Героев» были представлены работы художницы Елены Харламовой, посвященные будням 128-й бригады. Каждое полотно — история реального человека, стоящего на защите страны.

Особую атмосферу встрече придало выступление снайпера отдельного штурмового отряда 128-й бригады с позывным «Урса». Затем в актовом зале прозвучали песни о Родине, воинском братстве и тех, кто стоит на ее защите.

Среди почетных гостей были ветераны Афганистана, участники СВО и бойцы специального отряда быстрого реагирования «Рысь».

«Такие события особенно ценны для воспитания молодежи: за именами героев — реальные люди, их судьбы и поступки. Наша задача — помочь школьникам сохранить память о них, ценить подвиг защитников Отечества и понимать, что сила страны — в единстве поколений», — подчеркнула начальник Управления по образованию администрации округа Ирина Болгова.

Этот день объединил защитников Родины и молодежь, которая будет хранить память об их подвигах.