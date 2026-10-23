Творческий мастер‑класс для детей прошел в Химках

В Химках для участников специальной военной операции и их родных провели творческий мастер‑класс. Вместе с детьми родители изготовили 15 кормушек.

Взрослые помогали детям разобраться с конструкцией: показывали, как правильно соединять детали и надежно закреплять элементы, чтобы кормушка служила долго. Ребята в свою очередь отвечали за творческую часть: выбирали цвета, придумывали узоры и добавляли свои маленькие задумки, которые делали каждую работу особенной.

В деталях и оформлении нашли отражение личные истории и близкие сердцу образы, поэтому каждый домик получился по‑своему неповторимым.

Часть готовых кормушек уже разместили на улицах города, остальные планируют установить в парках и скверах.

Такие творческие встречи дают семьям возможность ненадолго отвлечься от повседневных забот, провести время вместе и почувствовать, что они не одни.