Прием заявок на премию за разработки в сфере ИИ открыли в Подмосковье

В Московской области начали принимать заявки на премию в сфере искусственного интеллекта. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления Московской области.

Участвовать могут молодые ученые, компании, региональные и муниципальные органы власти, которые развивают и внедряют технологии искусственного интеллекта. В категории «Премия компаниям» награда присуждается в трех номинациях — «Традиционный ИИ», «Генеративный ИИ» и «Агентный ИИ». Подать заявку могут как компании, уже внедрившие технологии ИИ в бизнес-процессы, так и разработчики ИИ-решений.

В категории «Премия регионам» победителей определят в трех номинациях: «Собственная разработка субъекта» — за собственные ИИ-решения высокого качества и эффективности, «Инновация года» — за наиболее технологически новаторское ИИ-решение региона, «Внедрение существующей технологии» — за готовое решение, адаптированное под конкретную задачу.

В категории «Премия ученым» награду присуждают в двух номинациях — «Первая публикация» и «Молодым ученым».

Участие бесплатное. Подать заявку можно до 15 октября на официальном сайте премии.

Церемония награждения состоится в Москве на международной конференции AI Journey, которая пройдет в конце ноября 2026 года.