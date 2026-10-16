Чемпионат России по стрельбе из лука для спортсменов с ОВЗ прошел в Раменском

Участники соревновались в двух классах. Главный судья чемпионата Евгений Горковка пояснил: «У нас здесь несколько классов среди мужчин и женщин. Есть спортсмены, которые сидят на колясках, а также могут стоять. Это открытый класс. Есть закрытый класс — W1, у них поражения шейного отдела позвонка, для них это более сложно, поэтому они участвуют в отдельном классе».

Для многих спорт был не просто медалями, а способом двигаться вперед. Анна Ильина в сборной России по стрельбе из лука уже одиннадцать лет. Она многократный призер чемпионатов страны, мастер спорта международного класса и золотая медалистка чемпионата мира. В сборную попала не сразу: «Пришла я, ну, как сказать, по принуждению. То есть моя подруга, она профессиональная спортсменка, она подсказала мне попробовать. Я долго сопротивлялась, не хотела, но все-таки попробовала. Уже где-то через год я поехала на свои первые соревнования».

За каждым успехом спортсменов стоял труд и тренеры. Денис Тимошенко из Хабаровского края пришел в адаптивную школу сопровождающим, а теперь сам готовил паралимпийцев. Он объяснил, что лук — это уникальный инструмент: «Специальные луки где-то не выпускаются, максимум на правшу и левшу, а вот для людей с ограниченными возможностями уже делаем сами приспособления, все какие нужно. Лук — это индивидуальное оборудование, оно настраивается исключительно под спортсмена».