Одинцовская больница представила опыт ранней диагностики на конференции

В Доме правительства Подмосковья прошел «Форум лабораторных инноваций», посвященный роли лабораторной диагностики в лечении и профилактике заболеваний. Опыт Одинцовской областной больницы на конференции представила заведующая отделением медицинской профилактики Галина Волкова. Она рассказала, как результаты анализов помогают выявлять риски для здоровья на ранних стадиях и своевременно направлять пациентов на дальнейшее обследование и лечение.

Доклад «От риска к контролю: лабораторный маршрут пациента. Диабет, сердечно-сосудистый и почечный риск в системе диспансеризации» был посвящен работе с пациентами на амбулаторном этапе. В частности, Волкова представила алгоритмы выявления преддиабета, ранних признаков хронической болезни почек и атеросклеротических изменений. При обнаружении факторов риска пациента могут включить в программу диспансерного наблюдения, чтобы контролировать его состояние и при необходимости своевременно начать лечение.

По словам Галины Волковой, задача профилактики заключается не только в выявлении отклонений в результатах анализов, но и в организации дальнейшей медицинской помощи.

«Наша задача — сделать так, чтобы ни один пациент с выявленными факторами риска не остался без внимания, а каждый результат обследования становился основанием для конкретных действий. Настоящая профилактика начинается с выявления риска, но ее истинный результат определяется тем, насколько своевременно человек получает необходимую медицинскую помощь для сохранения своего здоровья», — сказала она.

Одинцовская областная больница обслуживает западную часть Подмосковья и внедряет цифровые технологии и принципы доказательной медицины в свою работу.