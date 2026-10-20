Подмосковных экспортеров пригласили на выставку Plast Eurasia

Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области открыл прием заявок на участие в международной выставке Plast Eurasia 2026. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

Выставка пройдет в Стамбуле со 2 по 5 декабря. Plast Eurasia — одна из крупнейших выставок индустрии пластмасс в Турции и ключевая площадка евроазийского региона.

К участию приглашаются субъекты малого и среднего предпринимательства региона: производители оборудования для переработки пластмасс, поставщики полимерного сырья, химических компонентов и технологических решений.

Экспозиция объединяет всю цепочку отрасли: производителей оборудования, поставщиков сырья и технологий, а также предприятия, использующие полимерные материалы.

Подробная информация о мероприятии и подача заявок доступны на сайте Фонда ВЭД Московской области. Актуальная информация о мероприятиях для экспортеров публикуется в разделе «Мероприятия». Даты проведения стоит уточнять дополнительно, поскольку они могут меняться по не зависящим от Фонда причинам.

Меры поддержки подмосковных экспортеров представлены на инвестиционном портале региона. Поддержка предпринимателей осуществляется в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт».