Торжественный прием ко Дню многодетной семьи прошел в Ступине
В выставочном зале ступинского Дворца культуры собрались многодетные семьи, которые не только достойно воспитывают детей, но и занимают активную гражданскую позицию, участвуют в общественной жизни, помогают развивать городской округ и реализуют социально значимые инициативы. Торжественный прием приурочили ко Дню многодетной семьи в Московской области.
Собравшихся гостей поздравил с праздником глава городского округа Сергей Мужальских.
«Вы не только воспитываете детей, но и находите время, чтобы помогать другим, выступать с инициативами и делать наш город лучше. Спасибо вам за этот ежедневный труд. Желаю вашим семьям здоровья, счастья и благополучия», — обратился к виновникам торжества глава Ступина.
Сергей Мужальских напомнил, что поддержка многодетных семей осуществляется на федеральном и региональном уровнях. Предусмотрены различные меры социальной поддержки: бесплатное питание, обеспечение школьной формой, денежные выплаты.
За реализацию социально значимых инициатив и сохранение традиционных и православных ценностей ряд семей наградили благодарственными письмами. Участникам торжественного приема вручили сладкие и памятные подарки.
В городском округе Ступино проживают почти полторы тысячи многодетных семей. Среди них немало тех, кому удается совмещать воспитание детей с профессиональной, добровольческой и общественной деятельностью. Их пример показывает, что многодетная семья — это не только основа сохранения традиционных ценностей, но и активная часть общества