Торжественный прием ко Дню многодетной семьи прошел в Ступине

В выставочном зале ступинского Дворца культуры собрались многодетные семьи, которые не только достойно воспитывают детей, но и занимают активную гражданскую позицию, участвуют в общественной жизни, помогают развивать городской округ и реализуют социально значимые инициативы. Торжественный прием приурочили ко Дню многодетной семьи в Московской области.

Собравшихся гостей поздравил с праздником глава городского округа Сергей Мужальских.

«Вы не только воспитываете детей, но и находите время, чтобы помогать другим, выступать с инициативами и делать наш город лучше. Спасибо вам за этот ежедневный труд. Желаю вашим семьям здоровья, счастья и благополучия», — обратился к виновникам торжества глава Ступина.

Сергей Мужальских напомнил, что поддержка многодетных семей осуществляется на федеральном и региональном уровнях. Предусмотрены различные меры социальной поддержки: бесплатное питание, обеспечение школьной формой, денежные выплаты.