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    В мастерской управления «Сенеж» пройдет Форум лидеров уличной культуры

    Фото: РИА «Новости»

    С 11 по 14 ноября в мастерской управления «Сенеж» пройдет Форум лидеров уличной культуры. Ожидается около 300 участников — это представители сообществ, организаторы проектов, эксперты и представители власти.

    Форум станет продолжением работы с сообществом, которое в сентябре собралось во Владивостоке на Гранд-финале IX сезона премии «КАРДО». Тогда на острове Русский встретились более 500 человек из 60 стран. На мероприятии участники обменяются опытом работы над конкретными решениями для городов и регионов.

    «Уличная культура и спорт во многом растут благодаря людям, которые развивают их у себя в городах и регионах — создают сообщества, запускают проекты, вовлекают молодежь, находят партнеров», — сказала заместитель генерального директора президентской платформы «Россия — страна возможностей» Екатерина Мальцева.

    Она назвала важной возможность собрать таких людей в одном месте, чтобы они могли познакомиться друг с другом.

    Регистрация открыта до 20 октября, участников отберут 26 октября.

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