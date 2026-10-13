С 11 по 14 ноября в мастерской управления «Сенеж» пройдет Форум лидеров уличной культуры. Ожидается около 300 участников — это представители сообществ, организаторы проектов, эксперты и представители власти.

Форум станет продолжением работы с сообществом, которое в сентябре собралось во Владивостоке на Гранд-финале IX сезона премии «КАРДО». Тогда на острове Русский встретились более 500 человек из 60 стран. На мероприятии участники обменяются опытом работы над конкретными решениями для городов и регионов.

«Уличная культура и спорт во многом растут благодаря людям, которые развивают их у себя в городах и регионах — создают сообщества, запускают проекты, вовлекают молодежь, находят партнеров», — сказала заместитель генерального директора президентской платформы «Россия — страна возможностей» Екатерина Мальцева.

Она назвала важной возможность собрать таких людей в одном месте, чтобы они могли познакомиться друг с другом.

Регистрация открыта до 20 октября, участников отберут 26 октября.