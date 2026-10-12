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    Пункт вакцинации против гриппа откроют в гипермаркете в Подольске 13 октября

    Вакцинация
    Фото: Вакцинация/ГБУЗ МО "ПОКБ"

    В Подольске прививки от гриппа сделали уже около 19 тысяч жителей. Помимо поликлиник, вакцинация доступна в выездных пунктах, напомнили в Министерстве здравоохранения Подмосковья.

    С 13 октября процедуру можно будет пройти и в гипермаркете «Глобус».

    «Также сделать прививку можно в поликлиниках (для этого надо обратиться к дежурному администратору) и в пунктах вакцинации в ТЦ „Остров сокровищ“, в Общественной палате и в МФЦ на улице Кирова, 39», — рассказала эпидемиолог Подольской областной клинической больницы Ирина Борисовна Каширина.

    Для прививок используют отечественные инактивированные препараты «Флю-М», «Совигрипп» и «Гриппол+». Предварительная запись не нужна. При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

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